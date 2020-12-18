أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ):

أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس تحذيرا لرعاياها من السفر إلى هونج كونج، نظرا لوجود تهديدات من "التطبيق التعسفي" للقوانين المحلية بالإقليم.

وطلب مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تحذير السفر على موقعه الإلكتروني، من المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى "جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بسبب التطبيق التعسفي للقانون المحلي".

وأرجعت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى فرض بكين قانون الأمن القومي المثير للجدل في يونيو الماضي.

وذكر البيان: " منذ فرض قانون الأمن القومي في 30 يونيو 2020 ، تقوم جمهورية الصين الشعبية بشكل أحادي وتعسفي بمهام قوات الشرطة والأمن في هونج كونج".

وأضاف البيان أن جمهورية الصين الشعبية أبدت نيتها استخدام هذه السلطة لاستهداف مجموعة واسعة من الأنشطة التي تحددها بأنها أعمال انفصال وتخريب وإرهاب وتواطؤ مع كيانات أجنبية.

وقد حذرت الحكومة الأمريكية المواطنين من أن القانون يشمل أيضًا الجرائم التي يرتكبها غير المقيمين في هونج كونج أو المنظمات من خارج الإقليم، والتي يمكن أن تعرض المواطنين الأمريكيين الذين انتقدوا علنًا جمهورية الصين الشعبية لخطر الاعتقال أو الاحتجاز، أو الطرد، أو المحاكمة، على نحو متزايد.

وقد أخمد قانون الأمن القومي، الذي واجه انتقادات واسعة، بشكل فعلي الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وصارت حملات القمع التي تشنها الشرطة ضد المعارضين المشاركين في الاحتجاجات- قبل منعها- هي القاعدة الجديدة في الإقليم.