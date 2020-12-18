الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.8 درجات تضرب ولاية قالمة

سجّل المركز الوطني للفلك ورصد الزلازل في الجزائر اليوم، الخميس 17 ديسمبر 2020، هزة أرضية في ولاية قالمة، بقوة 3.8 درجات على سلم ريشتر وفق ما ذكره موقع "النهار اونلاين".

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