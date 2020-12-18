الرئاسة الفرنسية تعلن إصابة إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وفما ذكرته وكالة "سبوتنيك". وأضافت الرئاسة في بيانها أن ماكرون سوف يستمر في ممارسة مهامه.

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