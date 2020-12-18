بوتين يشارك في قمة رابطة الدول المستقلة

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو، وذكر الكرملين في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه من المقرر مناقشة سبل

تطوير التعاون بين الدول الأعضاء فى الرابطة في المجال السياسى والتجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأوضح البيان أنه سيتم التطرق إلى كيفية مكافحة انتشارعدوى فيروس كورونا فضلًا

عن تبادل الآراء حول المشاكل الدولية والإقليمية الملحة، وستعقد الجلسة تحت رئاسة أوزبكستان بصيغة مؤتمر مرئي عبر الفيديو.

ورابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية تتكون من 11 جمهورية سوفيتية سابقة من بينها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازخستان ومقرها في مينسك عاصمة بيلاروسيا.