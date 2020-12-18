إيران: هناك أدلة كثيرة على تورط إسرائيل في اغتيال فخري زاده

قال السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، "نعتقد أن هناك الكثير من الأدلة على أن الكيان الصهيوني هو سبب استشهاد عالمنا العظيم (محسن فخري زاده) وهذا يدل على أن هذا الكيان هو من يقتل ويغتال يائسا".

وأضاف جلالي، "بحسب النظام الصهيوني، فإن الشهيد فخري زاده كان على قائمة الاغتيالات وكان يخطط لهذا الغرض منذ سنوات"، وفقا لروسيا اليوم​​​.

ولفت إلى أن بلاده تعلم جيدا أن عملية اغتيال فخري "الإرهابية" تظهر دليلا قاطعا على تورط إسرائيل

فيها، مضيفا "لكن اعتقاداتنا تختلف عن اعتقادات الصهاينة، ومن ناحية أخرى فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها أجهزة مخابرات، والجميع يعلم أن أجهزة المخابرات هي أجهزة قوية للغاية ومتطورة وسنبذل قصارى جهدنا لإحباط مؤامرتهم".

و نشرت صحيفة التايمز البريطانية، فى وقتا سابق، تحليلا حول ملابسات اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة للكاتبين ريتشارد سبنسر وأنشيل فيفر تحت عنوان " اغتيال العالم النووي

الإيراني محسن فخري زادة كان أبرع أعمال الموساد".

ويقول التحليل إن مسؤولين في الاستخبارات يصفون اغتيال العالم الإيراني بأنه ذروة مشروع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضى، نشرت نقلا عن عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيرانى، إن السلطات اعتقلت أشخاصا وفروا أسلحة وسيارة استخدمت في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أبو الفضل عموئي، عن بحث الأبعاد الأخرى لاغتيال الشهيد محسن فخري زادة العالم النووي للبلاد داخل لجنة الأمن القومية وذلك بحضور وزير الأمن.