أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 456 ألفًا و562 إصابة.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 778 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 420 ألفًا و666 متعافيًا، في حين توفي 25 مصابًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 8 آلاف و875 وفاة.
وسجلت مدينة كويزون غالبية الإصابات الجديدة تليها مدينة ريزال ثم بولاكان ومدينتي ماكاتي ودافاو.
واحتلت الفلبين، المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا وتسبقها إندونيسيا.
و تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل 2122 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.