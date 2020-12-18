قوات الجيش السوداني تتأهب للسيطرة على منطقة خورشيد

فرض الجيش السوداني، سيطرته على مواقع عدة على الحدود مع إثيوبيا.
وأفادت قناة الغد بأن الطيران السوداني قد باشر التحليق بكثافة فوق مناطق حدودية شرقي البلاد.
ووصلت قوات سودانية متنوعة إلى المنطقة التي تشهد توترا بين البلدين بعد اعتداءات من الجانب الإثيوبي، حيث تشارك قوات المشاة السودانية، إضافة إلى القوات البحرية نظرا لطبيعة
وتتجه قوات الجيش السوداني إلى السيطرة على منطقة خورشيد التي كانت محل خلاف واسع مع إثيوبيا، وفقا لما أكدته مصادر للغد.
وقد أعاد الجيش السودانى انتشاره في مواقع جديدة على الحدود كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، زار المنطقة المحاذية للحدود الشرقية لإقليم تيجراي الإثيوبي المضطرب، وذلك بعد يومين من تعرض قوة من الجيش السوداني لكمين أسفر عن سقوط قتلى، واتهم على إثره الجيش ميلشيات إثيوبية بتنفيذه.
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