إصابة زوجة وزير الصحة الأمريكي بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعتين

كشف وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، للموظفين في الوزارة أن نتائج اختبار زوجته لفيروس كورونا جاءت إيجابية.

وكتب عازار في رسالة وجهها إلى موظفي الوزارة عبر البريد إلكتروني: “علمت عائلتي اليوم أن اختبار زوجتي جنيفر إيجابي لكورونا”.

وأكد أن زوجته اتبعت بدقة إرشادات الصحة العامة وعزلت نفسها فورا بعد ظهور الأعراض الأولية عليها وعلى الرغم من أن الفحص الأولي جاءت نتيجته سلبية، إلا أنه أشار إلى “أننا أجرينا الاختبار الجزيئي، وهو أكثر مصداقية وأظهر أن النتيجة إيجابية”.

وقال عازار إنه وأطفاله جاءت فحوصهم سلبية ولا تظهر عليهم أعراض، و”سأواصل عملي بناء على نصيحة طبيبي وخبراء الصحة العامة مثل مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد، مع الالتزام الصارم بإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة ومراقبة أي أعراض”، وذلك بحسب “بوليتيكو”.