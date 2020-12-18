شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و 813 وفاة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 4ر1 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة .

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.