نقل الفنان محمد منير إلى المستشفى

ويجري محمد منير العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج لتدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما وأنه أجرى جراحة في مايو الماضي.
وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدًا في مفصل الحوض تحت إشراف فريق طبي داخل المركز الطبي العالمي في مصر، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".
يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس فى بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن.
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