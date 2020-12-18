بالوثيقة.. 'استبدال' معاون مدير عام بالأصالة في وزارة الصناعة بآخر بالوكالة

وأرفق عبد الصمد مع بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه، وثيقة وجهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يطالبه فيها بـ"إلغاء الأمر الوزاري للصناعة والمعادن ذي العدد (411/21/37182) بتاريخ (15-12-2020) الذي يتضمن تنسيب (هاني حسين سرحان) رئيس مهندسين اقدم في هيئة البحث والتطوير وتكليفه بمهام معاون المدير العام في الشركة العامة للحديد والصلب (وكالة)".وأضاف عبد الصمد أن "منصب معاون المدير العام للشركة المذكورة مشغول من قبل (عبد الكريم خلف جابر) رئيس مهندسين أقدم (اصالة) والذي يمتلك خبرة في الشركة تتجاوز أكثر من 30 عاماً ويعمل بكل كفاءة وجدارة وله إطلاع تام بكافة التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب بينما (هاني حسين سرحان) لم يداوم يومًا واحدًا في الشركة وليس لديه أي إطلاع على المشروع ومن سكنة محافظة بغداد وحسب المعلومات المتوفرة، تتم معاقبته ونقله من الهيئة المذكورة انفا إلى مركز الطراز".

وتساءل عبد الصمد "فهل البصرة والشركة لا تملك مهندسين مما يتطلب تنسيب مهندس من بغداد لا يمتلك الخبرة والكفاءة وليس له إطلاع بوضع الشركة".

وبحسب الوثيقة فإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يؤيد الطلب المقدم من قبل عبد الصمد، وقد همش عليها: "عاجل/ مفاتحة وزارة الصناعة لإجراء اللازم وإعلامنا".