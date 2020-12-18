بالوثيقة.. 'استبدال' معاون مدير عام بالأصالة في وزارة الصناعة بآخر بالوكالة

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كشف عضو مجلس النواب خلف عبد الصمد، الجمعة، عن اتخاذ وزارة الصناعة والمعادن قراراً، قال إنه "يخالف" القوانين النافذة بحق الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، مشيراً إلى أنها "استبدلت" معاون مدير عام بالأصالة بآخر بالوكالة.
وأضاف عبد الصمد أن "منصب معاون المدير العام للشركة المذكورة مشغول من قبل (عبد الكريم خلف جابر) رئيس مهندسين أقدم (اصالة) والذي يمتلك خبرة في الشركة تتجاوز أكثر من 30 عاماً ويعمل بكل كفاءة وجدارة وله إطلاع تام بكافة التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب بينما (هاني حسين سرحان) لم يداوم يومًا واحدًا في الشركة وليس لديه أي إطلاع على المشروع ومن سكنة محافظة بغداد وحسب المعلومات المتوفرة، تتم معاقبته ونقله من الهيئة المذكورة انفا إلى مركز الطراز".
وتساءل عبد الصمد "فهل البصرة والشركة لا تملك مهندسين مما يتطلب تنسيب مهندس من بغداد لا يمتلك الخبرة والكفاءة وليس له إطلاع بوضع الشركة".
وبحسب الوثيقة فإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يؤيد الطلب المقدم من قبل عبد الصمد، وقد همش عليها: "عاجل/ مفاتحة وزارة الصناعة لإجراء اللازم وإعلامنا".
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