شكرا لقرائتكم فرنسا: المؤبد لأيوب الخزاني بقضية اعتداء قطار أمستردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالسجن مدى الحياة على أيوب الخزاني مطلق النار في الهجوم الفاشل على قطار تاليس بين باريس وأمستردام في أغسطس 2015، الذي أحبطه ركاب تمكنوا من السيطرة عليه.

وحكم على ثلاثة رجال متهمين بمساعدة مطلق النار والمخطط للهجوم عبد الحميد أباعود الذي هو أيضا منسق هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية، بمدد تتراوح بين 7 سنوات و27 سنة.

وطلب ممثلو الادعاء الفرنسيون، الثلاثاء، السجن المؤبد للمغربي، أيوب الخزاني، الذي نفذ محاولة اعتداء استهدفت قطار تاليس في صيف العام 2015 ونجح ركاب في إحباطها.

واعترف الخزاني بأنه استقل قطار تاليس السريع بين أمستردام وباريس وأخفى بندقية رشاشة من طراز "إيه كي-47" و 300 طلقة، قائلا إنه كان يرغب في مهاجمة جنود أميركيين.

كما طلب المدعون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 و30 عاما لثلاثة آخرين يشتبه في مساعدتهم للخزاني والبلجيكي، عبد الحميد أبا عود، الذي قال الخزاني إنه خطط للعملية.

ويُعتقد أن أبا عود كان أحد المخططين للعديد من الهجمات في أوروبا، بينها هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس ومحيطها.

وقُتل أبا عود بعد أيام، عندما حاصرته الشرطة الفرنسية في إحدى ضواحي باريس.

وأبلغ الخزاني المحكمة في وقت سابق أنه ذهب إلى المرحاض للإعداد للهجوم لكنه كان في حالة سيئة.

ومع ذلك، خلع قميصه ووضع مسدساً على خصره وبندقية كلاشينكوف على كتفه. وترك حقيبته حول خصره مفتوحةً ليبقي الذخائر في متناوله.

أمام الحمامات، كان راكبان ينتظران. وعندما فُتح الباب ووجدا نفسيهما أمام رجل مسلح عاري الصدر، انقض الراكب الأول عليه وتمكن الثاني من الإمساك ببندقية الكلاشينكوف، فأخرج الخزاني مسدسه وأطلق عليه النار واستعاد البندقية.

ولفتت الجلبة انتباه ثلاثة أميركيين كانوا في عطلة بينهم عسكريان. فانقضوا عليه وأخذوا أسلحته وسيطروا عليه بمساعدة ركاب آخرين. وتوقف القطار في محطة أراس حيث اعتقل المهاجم.

وقال الادعاء إنّ الخزاني فشل في ارتكاب مجزرة في القطار بسبب الذخائر المعطوبة والركاب الذين تدخلوا للسيطرة عليه.

وأشادت النيابة، الثلاثاء، بهؤلاء الركاب ووصفتهم بأنهم أبطال.