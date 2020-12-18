شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خط مونوريل العاصمة الإدارية ومحطات الربط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، والذي يهدف إلي تسهيل قرض لأجل من أجل المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

ونتعرف فى السطور التالية على الهدف من خط مونوريل العاصمة الإدارية:

1- يأتى تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة لربط أحياء القاهرة بالعاصمة الإدارية، بحيث يبدأ مسار هذا الخط عند محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو مرورا بالحي السابع بمدينة نصر والمنطقة الحرة ومحور المشير طنطاوي والتجمع الخامس والدائري الأوسطى ومحور محمد بن زايد والدائري الإقليمي وصولا الى العاصمة الإدارية الجديدة.

2- يبلغ عدد محطات مونوريل العاصمة الإدارية 21 محطة بإجمالي طول 53 کم .

ومن شأن "المونوريل" الإسهام بشكل كبير في تطوير منظومة النقل لاسيما وأنها وسيلة بالسرعة والأمان وتعمل علي توفير إستهلاك الوقود، فضلا عن تخفض معدلات التلوث البيئي بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب فئات جديدة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.

ووصف عصام والى رئيس الهيئة القومية للإنفاق، مشروع المونوريل بأنه نقله نوعية وحضارية، لافتاً إلي مزاياه الهامة في اختصار الوقت يستهلك، بقوله : طبقا لإحصائية أعلن فى لندن اليوم تؤكد على أن المواطن المصرى يستهلك فى المواصلات 186 ساعة سنويا، ودراسة المونوريل هتنزل من الرقم ده إلى 153 ساعة فى السنة أى أنه اختصر 30 ساعة فى المواصلات".