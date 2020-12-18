تنسيق كويتي سعودي يحبط تهريب مليوني حبة كبتاجون

استطاعت السلطات الكويتية بالتعاون مع نظيرتها السعودية ، احباط تهريب نحو مليوني حبة كبتاجون بالإضافة إلى 9 أسلحة نارية وذخائر وزجاجات مسكر مخبأة داخل مقطورة شاحنة، وذلك طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

ويأتي هذا ضمن جھود التعاون والتنسیق المشترك بین وزارة الداخلیة الكویتیة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلیة بالمملكة العربیة السعودیة ممثلة بالمدیریة العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت الكويت أنھا أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولیة) بقطاع الأمن الجنائي وبالتنسیق مع السعودیة في البحث والتحري عن مروجي ومھربي المخدرات، دلت التحریات على أن ھناك محاولة تھریب كمیة كبیرة من الكبتاجون داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: بعد تكثیف التحریات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النیابة العامة تم مراقبة الشاحنة، وأثناء نقلھا من الوفرة إلى مخیم في بر منطقة ضاحیة تم ضبط الشاحنة والمتھمین.

وأشارت إلى أنه بمواجھة المتھمین، اعترفا بجلب كمیة الحبوب المخدرة إلى الكويت وتخزینھا لحین تھریبھا إلى دولة مجاورة وعلیه تمت إحالة المتھمین والمضبوطات إلى جھة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحقھما، فيما يجري حاليا ضبط المتھم الثالث