الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.