شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين شمالي شرق مالي والان نبدء بالتفاصيل

لقي جندي مالي مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح في انفجار عبوة تقليدية الصنع، لدى مرور مركبة كانوا على متنها على محور غاو شمالي شرقي ولاية موبتي. وأوضح الجيش المالي في بيان نقلته وكالة الأنباء المالية، أن العملية وقعت في وقت مبكر من صباح أمس، دون تحديد المنطقة بالضبط التي حصلت فيها. وقد عرفت مناطق مختلفة بشمال ووسط مالي هجمات خلال الأسابيع الأخيرة، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين. وتنشط مجموعات مسلحة مختلفة على الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، وتنفذ من حين لآخر هجمات تستهدف جيوش هذه البلدان، والرعايا الغربيين

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