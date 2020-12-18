إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض بإدارة بايدن بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إصابة كبير المستشارين في فريقه الانتقالي بفيروس كورونا.

وأشار بيان صادر عن مكتب الرئيس المنتخب، إلى أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بـ"كوفيد - 19".



وأكد البيان أن ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة.

كما أعلن الفريق الانتقالي لـ بايدن أن نتيجة اختبار كورونا التي خضع لها الرئيس الأمريكي الجديد بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بكورونا جاءت سلبية.

وكان مسؤول بمكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الرئيس خالط أحد المصابين "ريتشموند" بفيروس كورونا عندما كان مسافرًا إلى ولاية جورجيا الثلاثاء الماضي.

إلا أنه تحدث معه في الهواء الطلق وكان كلا منهما يرتدي الكمامة الواقية ويقفان على مسافة مناسبة من بعضهما البعض.