شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يأمل حل الخلافات مع بايدن وينتقد عدائية الغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، عن أمله في حل المشاكل التي تؤثر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مع نظيره الأمريكي الجديد جو بايدن، متهماً واشنطن في الوقت نفسه، ببدء سباق تسليح جديد، مؤكداً أن بلاده اضطرت لتطوير أسلحة فائقة للصوت رداً على ذلك، منتقداً «عدائية» الغرب حيال روسيا «اللطيفة»، رافضاً اتهاماته بشأن تسميم خصمه أليكسي نافالني.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي الذي يعقده نهاية كل عام: «نأمل في حل كل المشاكل المطروحة أو ربما ليس كلها إنما على الأقل جزء منها، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة». وأوضح أن التأخر في تهنئة بايدن مرتبط بانعدام الثقة الذي يلفّ نتيجة انتخابات الرئاسية الأمريكية، نظراً إلى رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الإقرار بهزيمته، وتقديمه الكثير من الطعون.

وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، كان ملف العلاقات الروسية-الأمريكية يتصدر الأسئلة، ولم تكن لهجة بوتين تصالحية. وقال: «مَن هادئ ولطيف؟ ومَن عدائي؟» مكرراً سؤال صحفية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «نعم مقارنة بكم، إننا في غاية اللطف». وأضاف: «لسنا عدائيين. ربما لسنا لطفاء، لكننا أقله أكثر ميلاً للحوار ولإيجاد حلول عبر التسوية».

وتابع: «لدينا قاعدتان أو ثلاث في الخارج، وفي الجهة المقابلة للولايات المتحدة شبكة قواعد في العالم أجمع» واصفاً الأمريكيين ب«العدائيين».

وبشأن تطوير روسيا في السنوات الماضية لأسلحة تفوق سرعة الصوت ما أدى إلى سباق للتسلح، قال إنه رد على الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ التي تهدد الأمن القومي الروسي.

ونفى بوتين مجدداً أي تدخل في الحياة السياسية الأمريكية، خاصة، في الانتخابات التي أدت إلى انتحاب دونالد ترامب رئيساً في 2016. وقال إن الغرب يستعد «للتدخل» في الانتخابات التشريعية الروسية في خريف 2021.

وبشأن قضية التسميم المفترض للمعارض نافالني الذي لم يذكر اسمه إطلاقاً، رأى بوتين أن بصمة أجهزة استخبارات غربية وراء الاستنتاجات الأخيرة لتحقيق أجرته وسائل إعلامية أشارت إلى مراقبة نافالني من العملاء الروس قبل تسميمه. وقال بوتين: «هذا ليس بتحقيق، بل تشريع لمضمون أعدته مسبقاً أجهزة الاستخبارات الأمريكية». وأكد أنه لو كان نافالني مراقباً من عملاء روس، فلأنه «مدعوم من أجهزة أمريكية خاصة». وأضاف: «لو أردنا قتله لكانت العملية تكللت بالنجاح».

وفي الشأن الروسي، أكد بوتين أنه لم يحسم أمره بشأن الترشح للرئاسة في 2024، مضيفاً أنه من السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن. كما أوضح أنه لم يخضع بعد للتطعيم بلقاح روسي الصنع لفيروس كورونا، لكنه سيفعل ذلك حينما يكون ذلك ممكناً، موضحاً أن تداعيات الجائحة انعكست على كافة مظاهر الحياة، لكن روسيا تخطتها. وقال للصحفيين: «أنا شخص ملتزم بالقانون جداً، أستمع إلى توصيات المتخصصين لدينا. لذلك لم أحصل على اللقاح بعد. لكنني سأفعل ذلك قطعاً في أقرب وقت ممكن».

وعلق بوتين على أزمة ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان قائلاً إن التوتر في الإقليم كان قائماً منذ سنوات وسبب التصعيد الأخير لا يعود إلى تدخلات خارجية، موضحاً أن الإقليم والمناطق المتنازع عليها تابعة لأذربيجان بموجب القانون الدولي.

وأشار بوتين إلى زيادة تعداد قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ ممكنة لكن بموافقة جميع الأطراف المعنية فقط. (وكالات)