شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الترتيبات العسكرية وآلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اكتمال الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وأضاف آل جابر على «تويتر» أمس الخميس: «هاهم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن».

وواصلت قوات ألوية العمالقة، انتشارها العسكري للفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية، ووضع نقاط فاصلة ومراقبة بين الطرفين في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وانتشرت قوات العمالقة، مساء أمس، في منطقة الطرية ووادي سلا، بعدما شرعت، يوم الأربعاء الماضي، بالانتشار في مواقع الشيخ سالم وتنفيذ عمليات مسح ونزع للألغام وفتح الطريق الدولي على مدار الساعة أمام المسافرين، الذي يربط بين محافظتي عدن وأبين والممتد أيضا إلى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، شرقي البلاد، ومنها إلى دول الخليج السعودية وعمان وغيرهما.

وكانت قيادة قوات العمالقة، التقت في أبين مع قيادات عسكرية من الجانبين ورحبت بها، وأشادت بدور قوات العمالقة من أجل إنجاح تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بالتنسيق مع اللجنة السعودية وقوات التحالف العربي.

في غضون ذلك، عقدت حكومة تصريف الأعمال في اليمن، أمس، اجتماع الوداع برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، وذلك قبيل وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق الرياض، ويأتي ذلك عقب التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق بشقيه الأمني والعسكري.

وأشادت حكومة تصريف الأعمال، عالياً بالدعم الأخوي الصادق والمتابعة الحثيثة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وما أبدته جميع الأطراف من روح المسؤولية والتعاون للتنفيذ وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وتوحيد الصف الوطني لاستكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي.

ولفت عبدالملك، إلى أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ستكون حكومة استثنائية في توقيتها ومهامها نوعية وتتطلب الاضطلاع بالمسؤولية على أكمل وجه وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق النجاح الذي يعقده عليها جميع أبناء الشعب اليمني، لإعادة الأمل إليهم وتحقيق تطلعاتهم في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ورفع معاناتهم، مشدداً على ضرورة العمل على إنقاذ الوضع وإعادة اليمن إلى واجهة الاهتمام الدولي لإسناد جهود الحكومة في استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

من جانب آخر، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقت، أمس، صاروخاً بالستياً من محافظة صنعاء سقط داخل محافظة صعدة اليمنية. وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، أطلقت الخميس صاروخاً بالستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.