شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق التحقيق بانفجار بيروت بعد المطالبة بتغيير المحقق العدلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، أمس الخميس، التحقيقات لعشرة أيام، بعدما تقدم وزيران سابقان، كان قد ادعى عليهما صوان، بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما ذكر مصدر قضائي، فيما شدد الرئيس ميشال عون على أن لبنان يتطلع إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعانيها، اقتصادياً واجتماعياً، بينما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي أن الجامعة مستعدة للقيام بأي دور لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية، لكن يجب على المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم.

وكان صوان ادعى في العاشر من ديسمبر/كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم: وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم ك«مدعى عليهم». وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان. وأوضح المصدر القضائي أن «الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية»، مشيراً إلى أن «كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة عن هذه المذكرة». وبالنتيجة، ذكر المصدر أن صوان «أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى». وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها اليوم الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الاثنين.

من جهة أخرى، شدد عون، خلال استقباله السفير حسام زكي، على مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، لأنه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين، مجدداً التأكيد أن الحكومة المقبلة سوف تعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة كافة في خطوة أساسية لمكافحة الفساد ومنع تكرار الأخطاء التي وقعت في البلاد لسنوات خلت، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها إذا ما اعتمدت معايير واحدة في التشكيل كي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكان السفير زكي، نقل إلى عون تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومتابعته القريبة للأحداث في لبنان، وقال: يبدو لنا من الخارج أن في الوضع تعقيدات، فرغبنا أن نفهم ماذا يجري وإذا كان هناك من مجال لكي تساعد الجامعة العربية، فعرضنا مساعينا الحميدة في هذا الإطار. نأمل أن ترى الحكومة النور في أقرب فرصة ونريد أن نساعد لبنان في الخروج من أزمته الحالية، معتبراً أن الأزمة مركبة وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضاً سياسية وغير ذلك. كما عرض زكي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري آخر المستجدات والأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والعربية.