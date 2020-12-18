شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر إصابته ب «كورونا».

وقال سموه على تويتر الخميس: «تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة».

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