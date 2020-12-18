شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يناقش الثلاثاء مشروع قانون ربط ميزانية الاتحاد لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثالثة التي يعقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، مشروع قانون اتحادي، بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، ويتكون من 30 مادة.

كما يطلع المجلس على عدد من الرسائل الصادرة والواردة حول مختلف الموضوعات، إلى جانب توجيه عدد من الأسئلة للحكومة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي، قدرت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م ب (58) مليار درهم، وتناول المشروع، مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، والاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الدولة للسنة المالية 2021.

من جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابد رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميرة سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد اليتيم، كما حضر الاجتماع من وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من اختصاصيي وموظفي الإدارات المالية.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة تابعت مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، وتبادلت الآراء حول بعض بنوده، وتم اعتماد التقرير الخاص به تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره لممثلي وزارة المالية لتعاونهم في الرد على جميع استفسارات اللجنة بشأن مشروع القانون.