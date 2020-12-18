شكرا لقرائتكم خبر عن حرف تقليدية سعودية تزيّن مهرجان الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

عبر أحياء عدة يحرص مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة على حفظ التراث الخليجي والعربي؛ إذ خصص حياً خليجياً، وآخر عربياً، تفوح أركان أجنحتهما بعبق الماضي الخليجي والعربي الأصيل، لتحيي كثيراً من الحرف التقليدية، في معظم البلاد الخليجية والعربية.

يضم الجناح السعودي أركاناً عدة، تعرض منتجات حرف يدوية تمثل تراث مناطق المملكة العربية السعودية كافة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع»، التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني، ويتمتع زائر الجناح السعودي بجماليات وروح الثقافات في مناطق المملكة كافة عبر 12 محلاً تجسّد منتجاتها الحرف اليدوية التراثية داخل المملكة.

وتطورت المنتجات السعودية هذا العام بشكل ملحوظ؛ حيث تم عرض سعف وخوص النخيل ومنتجات حرفة الخياطة والتطريز والحقائب والملابس المطورة التي تدمج بين الماضي والحاضر في منتج عصري.

واهتم الجناح بالأكلات الشعبية السعودية؛ ويقدم للزوار عروضاً يومية رائعة من بينها عرضة الخیل والهحن.