«الأعلى للأمومة» ينشر 30 فيديو حـول اللياقـــة البدنيـــة للأطفــال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي: ”الخليج 365”

نشر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي 30 فيديو توعوياً حول اللياقة البدنية، تستهدف ثلاث فئات عمرية من 6 إلى 16 سنة لتشجيعهم على اتباع نمط الحياة الصحي

ويبث المجلس هذه المقاطع على جميع منصاته والتي تم تنفيذها وإعدادها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين ومبادرة جسدك أمانة التابعة لهيئة الخدمة الوطنية وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وفندق روتانا السعديات بالإضافة إلى شركة أبوظبي للإعلام.

وتتضمن المقاطع التي قدمها اختصاصيون، طريقة أداء التمارين الرياضية بشكل صحيح وأهمية الاستمرار بها لتنمية قدراتهم البدنية.

وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، الدور الهام للرياضة البدنية في حياة الأطفال، وهذا ما أثبتته الدراسات بإجماع واسع على أن النشاط الجسدي المنتظم ضروري لنمو الأطفال واليافعين من الناحية البدنية والذهنية والنفسية والاجتماعية.

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