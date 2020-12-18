وفاة المشجع العسكري زيكو بعد معاناة مع السرطان

توفي عشية اليوم، الخميس، المشجع العسكري زيكو بعد معاناة مع مرض السرطان.

وتلقت الجماهير العسكرية خبر وفاة المشجع، الذي ارتبط اسمه بفريق الجيش الملكي، بتأثر بالغ بعد معاناة، لمدة طويلة، خلال رحلة علاج المرض اللعين.

وسيواری جثمان الراحل الثری يوم غد الجمعة بمقبرة الرباط.

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