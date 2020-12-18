اعتقال 19 فردا ينتمون لشبكة للهجرة السرية بين المغرب واسبانيا

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية 19 فردا ينتمون لشبكة تنشط في الهجرة السرية بين المغرب واسبانيا.
وكشفت يومية “ABC” الواسعة الانتشار، أن المصالح الأمنية بالجارة الشمالية للمغرب، نجحت في توقيف 19فردا من أعضاء الشبكة، (10) بجزيرة لانزاروتي (2) مورسيا (2) قاديس (2) الميريا (1) غرناطة (1) ويسكا (1) مدريد (1) مالقا.
وشدد المصدر ذاته، علی كون أفراد الشبكة المغاربة، يعملون علی برمجة وتنظيم رحلات صوب جزيرة لانزاروتي علی مثن القوارب، مقابل ما بين ألف وألف وخمسماٸة يورو لكل مهاجر.
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