تمكنت المصالح الأمنية من إجهاض محاولة لتهريب طن و220 كيلوغراما من مخدر الشيرا، اليوم الخميس، بميناء طنجة المتوسط. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر صفحتها الرسمية، على موقع “توتير”، أن عملية مشتركة باشرتها مصالح الأمن والجمارك، أسفرت ضبط شاحنة إسبانية النقل الدولي للبضائع، بميناء طنجة المتوسط، محاولة لتهريب طن و220 كيلوغرام من مخدر الشيرا.



كانت هذه تفاصيل خبر إجهاض محاولة لتهريب طن و220 كيلوغراما من الشيرا بميناء طنجة المتوسط- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.