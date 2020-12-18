شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يأمل أن يحسن بايدن علاقات البلدين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس: إنه يأمل في أن يساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حل بعض القضايا الخلافية في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وشدد بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي «على أنه لم يتدخل متسللون روس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 للمساعدة في انتخاب دونالد ترامب».

وفيما كشف أنه لم يقرر بعد إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددًا بعد نهاية فترته الراهنة في 2024 أم لا، مضيفًا «إنه من السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن»، ونفى الرئيس الروسي تورط دولته في تسميم المعارض أليكسي نافالني، قائلًا: إن مثل هذه المزاعم تثيرها وسائل الإعلام المغرضة.

وقال بوتين: إنه لطالما كانت هناك مثل هذه الأخبار المثيرة حول روسيا في وسائل الإعلام الغربية، واصفًا الأمر بأنه «ليس مفاجئًا».

وكان نافالني قال مؤخرًا: إن مجموعة من ضباط الأمن القومي الروسي هم مَن قاموا بتسميمه في أغسطس، وأشار إلى «تزامنات كثيرة جديدة» لأماكن تواجدهم وتواجده.

وكشف نافالني، الذي سبق أن أكدت معامل في ألمانيا وفرنسا والسويد أنه تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك، أن فريق تحقيق مستقلًا تمكن من تحديد أماكن تواجد الضباط بناءً على سجلات الهواتف والركاب في شركات الطيران.

ويتوخى الرئيس الروسي كل أسباب الحيطة والحذر كي لا يصاب بفيروس كورونا؛ إذ يدير أكبر دولة في العالم‭ ‬من حيث المساحة من مقر إقامته خارج موسكو.

وقال بوتين: إن مواطنين في فئات عمرية أخرى يتلقون اللقاح الروسي الصنع لكوفيد-19 قبل أن يتمكن من الحصول عليه.

وسُئل عما إذا كان قد جرى تطعيمه باللقاح فقال: «أنا شخص ملتزم بالقانون جدًا، أستمع إلى توصيات المتخصصين لدينا، لذلك لم أحصل على اللقاح بعد، لكنني سأفعل ذلك قطعًا في أقرب وقت ممكن».

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين في يونيو: إن هناك إجراءات لحماية الرئيس من العدوى بينها ممرات تطهير خاصة يجب على أي شخص يزور مقر إقامته أو يلتقي به في الكرملين المرور عبرها، وذكر أن بوتين يخضع أيضًا لفحوص منتظمة للكشف عن الفيروس.