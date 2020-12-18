قرقاش: اتفاقيات «إبراهيم» فتحت الباب أمام السلام

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن «اتفاقيات إبراهيم» فتحت الباب أمام احتمالات السلام بالمنطقة، مشيراً إلى أن الاتفاقات المبرمة خلقت حاجة ملحة للعودة مجدداً لطاولة المفاوضات، مشدداً على أن المخاوف من الضم لم تعد متوقعة رغم التقارير المشككة بذلك.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «لقد فتحت اتفاقيات إبراهيم احتمالات السلام في المنطقة بما في ذلك مبادرة السلام العربية، بعد سنوات من الركود، جلبت الاتفاقات إلحاحاً جديداً للمشاركة على طاولة المفاوضات، لم تعد المخاوف من الضم متوقعة على الرغم من التقارير المشككة السابقة من قبل الخبراء».

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