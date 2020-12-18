السعودية تطلق أكبر حملة «تطعيم» بتاريخ المملكة

سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أطلقت المملكة العربية السعودية، أمس، المرحلة الأولى من أكبر حملة تطعيم في تاريخ المملكة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتستهدف المرحلة الأولى الذين تجاوزوا سن الـ65 عاماً والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وسجّلت المملكة، أكثر من 360 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره قبل نحو عام.

وأجازت السعودية، قبل أسبوع استخدام لقاح «فايزر - بيونتيك»، لتعطي الضوء الأخضر للقاح الذي أجازت استخدامه كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان.

وكانت المملكة تسلمت شحنتين من اللقاح أمس الأول. وفي وقت سابق من الأسبوع، طلبت السلطات الصحية من المواطنين والمقيمين تسجيل نفسهم، عبر تطبيق هاتفي، لتلقي اللقاح، وقالت السلطات السعودية: إنه سيكون مجاناً للجميع في كل أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة بعد تلقّيه جرعة من اللقاح في أول مركز للتطعيم في الرياض: «اليوم بداية انفراج الأزمة»، مضيفاً: «بهذه المناسبة أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك بوضع شعار ميزانية عام 2021م، تحت عنوان «صحة وطن».

وأكد أنه كان يتابع بقلق شديد الحالات المسجلة خلال الأشهر التسعة الماضية، لكنه يتابع اليوم «بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح».

وأشار إلى وجود مراكز للتحصين في جميع مناطق المملكة.

وتجري حملة التطعيم في المملكة على ثلاث مراحل، تشمل الأولى المواطنين والمقيمين الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة، بينما ستشمل المرحلة الثانية فئة الذين تجاوزوا 50 عاماً.

أما المرحلة الثالثة فستفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح. وطلب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص الحصول على اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة «مأمونية وفاعلية اللقاح، نظراً لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة».

ووقف مواطنون ومقيمون، صباح أمس، لتلقي اللقاح في إطار المرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 360516 حالة مؤكدة.

وأكدت الوزارة، في بيان، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6091 حالة وفاة.

وتم تسجيل 173 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 351365 حالة، بنسبة 97 في المئة من إجمالي الإصابات المسجلة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض التي سجلت 45 إصابة، تلتها مكة المكرمة بـ 37 إصابة، ثم منطقة الشرقية 33 إصابة.

وتسبّب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من مليون و636 ألفاً و687 شخصاً في العالم، منذ أُبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء، إذ سجلت أكثر من 300 ألف وفاة من 16,7 مليون إصابة، حسب تعداد جامعة «جونز هوبكنز».