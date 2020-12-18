الإفراج عن صيادين إيطاليين في ليبيا

سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) أفرجت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس، عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي منذ سبتمبر الماضي، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إلى الرجمة للقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش.

وكشفت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» عن كواليس الاتصالات التي قادتها وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية مع القيادة العامة للجيش خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن وفوداً إيطالية زارت بنغازي 5 مرات للتفاوض مع الجيش للإفراج عن الصيادين الإيطاليين.

وأكدت المصادر الليبية أن وفد الجيش طالب الجانب الإيطالي بضرورة الإفراج عن 4 لاعبي كرة قدم ليبيين سُجِنوا في إيطاليا منذ ثلاث سنوات بتهمة الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، لافتة إلى أن التهم التي وُجِّهت للرياضيين الليبيين غير صحيحة ومختلقة لأن اللاعبين كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأي ناد أوروبي.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإيطالي وعد بإعادة إجراءات التحقيق، موضحة أن وفد الجيش وافق على تسليم الصيادين الإيطاليين بعد الوعود التي قطعها رئيس وزراء إيطاليا بخصوص المحتجزين الليبيين.

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