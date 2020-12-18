ترامب: لا علاقة لي بأي محاكمة لهانتر بايدن

سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه «لا علاقة له» بأي محاكمة محتملة لهانتر، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف ترامب في تغريدة على «تويتر» أنه: غير ضالع في أي تحقيق جنائي يتعلق بعائلة بايدن.

وجاءت تغريدة ترامب غداة رفض جيفري روزن، الذي سيقوم الأسبوع المقبل بأعمال وزير العدل وليام بار بعد استقالته في 23 ديسمبر، أن يقول في مقابلة صحفية، ما إذا كان سيعين مستشاراً خاصاً للتحقيق مع هانتر بايدن ومعاملاته التجارية الخارجية أم لا.

وأفاد شخص مطلع على الأمر بأن ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 يناير، يدرس سراً ما إذا كان سيضغط على وزارة العدل لتعيين محقق خاص لهانتر بايدن.

وفي التاسع من ديسمبر، كشف هانتر بايدن النقاب أن المدعي العام الأميركي لديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية.

ولطالما كان هانتر بايدن هدفاً لانتقادات الجمهوريين.

وعادة ما كان ترامب وحلفاؤه يثيرون تساؤلات بشأن تضارب مصالح محتمل يتعلق بموقعه في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية «بوريزما»، بينما كان والده نائباً للرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ودعا أيضاً إلى إجراء تحقيقات في جهوده لجمع رأس المال لصندوق صيني.