ترامب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي… للبحث في الأمن الإقليمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 10:47 مساءً

أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحثا مسائل الأمن الإقليمي وحل الأزمة الخليجية.

وأشار البيان، إلى أن “ترامب شكر الملك سلمان على قيادته وأعرب عن تفاؤله تجاه حل الأزمة بين دول الخليج”.