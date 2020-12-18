الكاظمي يختتم زيارته إلى تركيا

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختتم زيارته إلى تركيا وعاد إلى أرض الوطن".

وكان الكاظمي، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق، فيما اشار الى عدم السماح بأي عمل يهدد تركيا من الأراضي العراقية.