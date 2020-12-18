رياضة 2020-12-17 | 22:41 386 مشاهدة طالب عدد من أعضاء الجمعية العامة في اللجنة الاولمبية العراقية ، رعد حمودي بالكشف عن نتائج اجتماعه مع اللجنة الاولمبية الدولية الذي انعقد قبل ايام في العاصمة العمانية مسقط.



يذكر ان حمودي عقد عدة اجتماعات مع الاولمبية الدولية على امش المجلس الاولمبي الاسيوي في العاصمة العمانية مسقط. و استغرب الناطق بإسم اغلب اعضاء لجمعية العامة مصطفى جبار علك في بيان، عن "تجاهل المحاور عن اللجنة الاولمبية العراقية للأوساط الرياضية بشكل عام واعضاء الجمعية العامة بشكل خاص ، و عدم الكشف عن نتائج الاجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية و موقفها من خارطة الطريق التي وضعها الاعضاء ، بعيدا عن الاملاءات الخارجية التي باتت واضحة للجميع".يذكر ان حمودي عقد عدة اجتماعات مع الاولمبية الدولية على امش المجلس الاولمبي الاسيوي في العاصمة العمانية مسقط. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية العامة للاولمبية تطالب حمودي بكشف نتائج اجتماع عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.