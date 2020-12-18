القيادة المركزية الأمريكية تنشر صورا لتدريب مشترك مع القوات الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، النقاب عن مجموعة صور لتدريب جوي مع قوات إماراتية، أجريت في أغسطس/آب الماضي. وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للقيادة المركزية على "تويتر"، فإن التدريب شارك فيه الأسطول الخامس وقيادتا الطيران المشترك الإماراتية والعمليات الخاصة المركزية الأمريكية.

واستهدف التدريب آنذاك مساندة تدريب على الحرب البحرية في منطقة الخليج.



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