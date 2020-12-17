شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا الشمالية تعتزم الإغلاق 6 أسابيع بعد عيد الميلاد والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 تعتزم أيرلندا الشمالية فرض إغلاق لمدة ستة أسابيع في 26 كانون أول/ ديسمبر في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووافقت حكومة أيرلندا الشمالية على الإجراءات اليوم الخميس حيث سجلت وزارة الصحة 656 حالة إصابة أخرى بكوفيد- 19 وست وفيات. ووصفت نائبة الوزير الأول ميشيل أونيل الوضع بأنه "مروع للغاية"، بحسب تقارير وكالة (برس أسوسييشن). وسيتم إغلاق جميع متاجر التجزئة غير الأساسية، وسيكون قطاع الضيافة مفتوحا لخدمة الطلبات الخارجية فقط.

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