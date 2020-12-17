شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية باكستان والان مع التفاصيل

الخميس 17 ديسمبر 2020 استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي، شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة و بحثا عددا من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك. واستعرض سموه وشاه محمود قريشي التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد 19". ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. حضر اللقاء حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

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