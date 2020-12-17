شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: تحرير 344 طالبًا اختطفتهم جماعة «بوكوحرام» الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير تليفزيونية استنادا لمصادر رسمية نيجيرية اليوم الخميس أن جماعة بوكو حرام أفرجت عن تلاميذ كانت قد اختطفتهم خلال هجوم على مدرسة ، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إطلاق سراح جميع التلاميذ وعددهم 333 تلميذا.

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