محكمة: حرمان روسيا من المنافسة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى حتى ديسمبر 2022 بسبب المنشطات

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، اليوم (الخميس)، استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، وبينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) العام الماضي، في حين منحت الفرصة للرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات للمشاركة تحت علم محايد.

وبموجب هذا القرار لن يكون بوسع الرياضيين الروس رفع علم البلاد أو عزف النشيد الوطني الروسي في أولمبياد طوكيو العام المقبل وكذلك في كأس العالم لكرة القدم 2022، في ضربة موجعة للرياضة الروسية التي تضررت صورتها في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من فضائح المنشطات.

