بوتين يعرب عن استعداده للتعاون مع بايدن: نأمل في حلّ المشاكل الروسية- الأميركية معاً

بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، رسمياً، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في أن يساعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في حل بعض المشكلات والقضايا الخلافية في العلاقات بين موسكو وواشنطن.



ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي: «نأمل في حلّ كل المشاكل المطروحة أو على الأقل جزء منها، في ظلّ الإدارة الأميركية الجديدة».

كما أكد بوتين خلال المؤتمر عدم تدخل متسللين روس في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 للمساعدة في انتخاب دونالد ترامب.



وانتظر بوتين، حتى أول من أمس الثلاثاء، لتهنئة بايدن بفوزه بالرئاسة. وجاء في بيان أصدره الكرملين: «بعث الرئيس الروسي بوتين ببرقية تهنئة إلى جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية... وأشار الرئيس الروسي إلى أن التعاون الروسي الأميركي القائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل سيلبي مصالح شعبي البلدين والمجتمع الدولي».

وأضاف البيان: «تمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما رغم خلافاتهما، المساهمة حقاً في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم حالياً».

وأعرب بوتين عن استعداده للتعاون مع بايدن قائلاً: «من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك».