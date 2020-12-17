شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: تقديم الخدمات العامة للمجتمع المصرى هدف شباب التنسيقية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك مشاركة شبابية كبيرة بـ مجلس النواب والشيوخ، موضحًا أن هناك 12 عضوا بمجلس الشيوخ، و28 عضوًا بمجلس النواب منهم 14 يمثلون المرأة المصرية.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية اون، أن هدف الشباب المشارك في التنسيقية هو تقديم خدمة عامة للمواطن المصري، مضيفا أنهم يبحثون عن مشكلات المواطنين ويعملون على حلها في التنسيقية وفى البرلمان.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تقوم التنسيقية بالتجهيز لـ انتخابات المحليات، للعمل على خدمة المواطنين.

واكد، أن تواجد الشباب فى المجالس النيابية كانت دعوة من الرئيس السيسي فى 2015 وذلك عندما أعلن أن الدولة المصرية لن تتقدم إلا بالشباب و أن الشباب المصري متواجد فى جميع أجهزة الدولة سواء من الناحية التنفيذية أو التشريعية.

وتابع، أن تواجد الشباب داخل البرلمان أصبح يعكس توجه الشارع، وما تم في انتخاب الشباب يعبر عن نبض الشارع أن برلمان 2020 يعتبر تمثيلا نيابيا كبيرا للشباب فى مجلس النواب للمرة الأولى، وأن هناك 12 شابًا من التنسيقية فى مجلس الشيوخ وأن مجلس الشيوخ هو عقل الدولة المصرية، وتواجد الشباب أمر مبشر.