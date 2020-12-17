أوكسفورد تعلن أن لقاحها يحقق استجابة مناعية أفضل باتباع نظام الجرعتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت جامعة أوكسفورد اليوم الخميس إن لقاحها المرشح لمقاومة "كوفيد-19" يحقق استجابة مناعية أفضل عند استخدام نظام جرعتين كاملتين بدلا من جرعة كاملة واحدة تليها نصف جرعة داعمة.

وكان مطورو اللقاح، الذي حصلت شركة "أسترازينيكا" على رخصة تصنيعه، قد نشروا بالفعل نتائج التجارب المرحلية المتأخرة والتي تظهر فعالية أعلى عندما تلي جرعة كاملة النصف جرعة، مقارنة بنظام جرعتين كاملتين على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد هذه النتائج.

ولم تشر التفاصيل الخاصة بالتجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية التي نشرت اليوم الخميس إلى نظام نصف الجرعة والجرعة الكاملة الذي قالت أوكسفورد إنه "لم يكن ضمن الخطط" لكن المنظمين وافقوا عليه.

وقالت الجامعة إنها استكشفت نظامين للجرعات في مرحلة التجارب المبكرة هما نظام الجرعتين الكاملتين ونظام الجرعة الكاملة ونصف الجرعة.

وأضافت في بيان "أظهرت الجرعتان الداعمتان للقاح تحفيز استجابات أقوى من الأجسام المضادة عن جرعة واحدة، (لكن) نظام جرعتين قياسيتين يحقق أفضل استجابة".