شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا سعيدة بالإفراج عن 18 صياداً محتجزين في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعرب رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الخميس، عن سعادتهما بالقرار الليبي بالإفراج عن 18 صياداً من جزيرة صقلية كانوا محتجزين في ليبيا منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وقد توجها إلى ليبيا لإعادتهم إلى البلاد.

وكتب كونتي على تويتر «أهلاً بكم في دياركم» مرفقاً التغريدة بصورة للصيادين.

من جهته، كتب دي مايو «صيادونا أحراراً» مؤكداً على «فيسبوك» أنه في بنغازي شرق ليبيا. وأضاف: «تواصل الحكومة دعمها لعملية الاستقرار في ليبيا. هذا ما أكدته أنا والرئيس، جوزيبي كونتي اليوم لحفتر خلال اجتماعنا في بنغازي».

وألقت زوارق الدورية الليبية القبض على صيادي «ماتزارا ديل فالو» على الساحل الغربي لجزيرة صقلية، وهم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان، في 1 سبتمبر/أيلول بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

ووقع الحادث في منطقة تعتبرها ليبيا منطقة عسكرية لكنها أيضاً منطقة صيد مهمة لروبيان «غامبيرو روسو» الذي قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد منه لدى تجار السمك إلى 60 يورو. وكانت عائلات الصيادين من «ماتزارا دي فالو» تصطاد هذا النوع من الروبيان منذ بداية القرن الماضي.