شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: طورنا أسلحة خارقة للصوت رداً على أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، ببدء سباق تسليح جديد، كما اتهمها بالوقوف وراء اتهام «موسكو» بتسميم السياسي المعارض أليكسي نافالني.

وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي السنوي، إن موسكو اضطرت لتطوير أسلحة فائقة للصوت رداً على بدء الولايات المتحدة سباق تسليح جديد.

ورداً على سؤال بشأن خطورة سباق تسلح جديد، قال بوتين: «إنه يحدث بالفعل وهذا واضح».

وسبق أن حث بوتين واشنطن على الموافقة على تمديد اتفاقية «نيو ستارت» للحد من التسليح لمدة عام، وهي آخر اتفاقية باقية تحفظ التوازن النووي بين البلدين وينقضي أجلها في فبراير/شباط.

وعبر الرئيس الروسي، عن اعتقاده أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيفتح حواراً بهذا الشأن، لكنه أضاف «نحن في حاجة لبعض رد الفعل من شركائنا الأمريكيين».

وبشأن اتهام روسيا بتسميم المعارض أليكسي نافالني، قال بوتين، إن التقارير الإعلامية التي ذكرت أن أجهزة الأمن الروسية سممت السياسي المعارض أليكسي نافالني جزء من مخطط تدعمه الولايات المتحدة يهدف لتشويه سمعته، مضيفاً أن «نافالني» ليس على درجة من الأهمية تستدعي استهدافه.

ونُقل نافالني، أحد أهم منتقدي بوتين، جواً إلى ألمانيا في أغسطس/آب، بعدما شعر بالإعياء على متن رحلة طيران محلية.