شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا علاقة لي بمحاكمة نجل بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا علاقة له بأي محاكمة محتملة لهانتر نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف ترامب في تغريدة على «تويتر»، أنه غير ضالع في أي تحقيق جنائي يتعلق بعائلة «بايدن».

وجاءت تغريدة ترامب غداة رفض جيفري روزن الذي سيقوم الأسبوع المقبل بأعمال وزير العدل وليام بار بعد استقالته، ما إذا كان سيعين مستشاراً خاصاً للتحقيق مع هانتر بايدن ومعاملاته التجارية الخارجية أم لا. وأفاد شخص مطلع على الأمر، بأن ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، يدرس سراً ما إذا كان سيضغط على وزارة العدل لتعيين محقق خاص لهانتر بايدن.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجارس، كشف هانتر بايدن، النقاب عن أن المدعي العام الأمريكي لديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية.