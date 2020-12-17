شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المفاجآت يطيح بالهلال وأهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أقصى الفتح نظيره الهلال حامل اللقب من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم (كأس السعودية) في أكبر مفاجآت البطولة التي شهدت أيضاً خروج مبكر لأهلي جدة في اليوم الثاني من دور الـ16 الذي ضرب بالكبار.

وفاز الفتح على الهلال 2-0 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الدور ثمن النهائي، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وافتتح المغربي مراد باتنا التسجيل للفتح من ركلة ثابتة على يمين الحارس عبدالله الجدعاني في الدقيقة 55، وصنع اللاعب نفسه في الدقيقة 88 الهدف الثاني للجزائزي مروان بن دبكة.

وفاز العين على مضيفه أهلي جدة بهدفين نظيفين سجلهما جيترسون بضربة رأسية، وفيليب براداريتش من ركلة جزاء، ليضرب الضيف الجديد على المحترفين موعداً مع النصر في ربع النهائي.

من جهة أخرى، عزا الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي خروج فريقه، إلى أداء التحكيم، وتراجع الجانب البدني للاعبين، بعد تتابع الاستحقاقات وضغط المباريات.

وقال المدرب الروماني: لا اعتقد أن الخطأ الذي سجل منه الفتح هدفه الأول صحيحاً، كما أننا حرمنا ركلة جزاء في المباراة الماضية أمام الوحدة.

وتابع: لا أحب الحديث عن التحكيم وتقنية الفيديو، لكن الواقع أمامنا واضح فهناك أخطاء حدثت.

وزاد: اللاعبون وصلوا لحد عدم القدرة على التحمل نتيجة ضغط المباريات والمنافسة على تحقيق الألقاب، وأيضاً عانينا تبعات كورونا، وخسرنا المواصلة في دوري أبطال آسيا.

وأكد البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق الفائز أن فريقه لعب بطريقة تم التدرب عليها جيداً ليتحقق الفوز بالأداء والنتيجة.

وأضاف: أشكر اللاعبين الذي عادوا بعدما تعرض لسلسلة من النتائج غير الجيدة في الدوري، لقد قدموا أداء كبيراً وفوزاً مستحقاً.

ولحق الفتح بفرق التعاون والقادسية والنصر والباطن والفيصلي والعين إلى ربع النهائي، فيما انضم الهلال الفائز قبل ثلاثة أسابيع بالنسخة الماضية إلى المغادرين: ضمك والشباب والرائد وأبها والاتفاق وأهلي جدة.