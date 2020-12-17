شكرا لقرائتكم خبر عن 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب بـ"خليفة الطبية" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور عمر سالم الفلاسي، استشاري كهربائية القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن القيادة الرشيدة للدولة، تولي جلَّ اهتمامها لأبناء الإمارات، ووفرت لهم كل السبل للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات المؤهلة للعمل بالقطاع الصحي.

وقال إن شركة «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية بالدولة، أتاحت له الفرصة الكاملة للترقي في مجال عمله، وقدمت له ولزملائه من أبناء الإمارات كل أنواع الدعم ليكونوا قادة مبتكرين في قطاع الرعاية الصحية، وفتحت أمامهم الأبواب واسعة لتعزيز مهاراتهم، واكتساب المزيد من الخبرات.

وأضاف أنه يجري مع وزملائه في قسم القلب بمدينة الشيخ خليفة الطبية نحو 400 عملية لتصحيح كهربائية القلب (الكي)،، سنوياً، إلى جانب عمليات زراعة وإزالة البطاريات، وتم مؤخراً إجراء عمليتي كي لمريضة مواطنة ومريض مقيم، يعاني كلاهما من تسارع شديد في ضربات القلب، وتم علاجهما باستخدام جهاز Rhythmia للمسح ثلاثي الأبعاد ذي الدقة العالية، أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت «صحة».

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