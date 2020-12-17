رئيس تحرير موقع الفجر المصرية: دولة الإمارات لعبت دورًا كبيرًا في استقرار القضية الليبية

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، إن الامارات استطاعت أن تحقق الأحلام للواقع، والجميع يفخر بالإنجازات التي تحققت في الامارات في سنوات معدودة معقبًا: "إحنا سعداء دائما باللحمة المصرية الإمارتية، لا تجد إمارتي إلا ويعز مصر".

وتابع "ثابت"، خلال حواره مع الإعلامي المصري محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك شبه تطابق بين الرؤية المصرية والإماراتية سواء في الملف الفلسطيني أو الليبي، لافتَا إلى أن الإمارات لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالتعاون مع مصر، متابعًا: "الأزمة الليبية الآن في الطريق الصحيح نحو الحل بإذن الله" .

وأشار إلى أن المصالحة مع قطر مطروحة الآن في النقاش بين القيادة السياسية المصرية، خاصة مع قدوم إدارة أمريكية جديدة مؤثرة بلا شك في المنطقة.