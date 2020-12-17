فرنسا/ السجن بين 4 سنوات والمؤبد لمداني هجمات "شارلي إيبدو"

قضت محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن، تتراوح بين 4 سنوات والمؤبد على 14 مدانا، في الاعتداءات على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، ومتجر يهودي في جانفي 2015.
وأفادت وسائل إعلام محلية فرنسية، بأن المحمكة حكمت بالسجن 30 عاما على المتهم الرئيسي "علي رضا بولات" بعد إدانته بتهمة التواطؤ في "الهجمات الإرهابية" التي نفذها الشقيقان "سعيد وشريف كواشي" و"أميدي كوليبالي".
وحكمت المحكمة على 3 متهمين غيابيا فيما رفعت "تهم الإرهاب" الموجهة إلى 6 من المتهمين الـ 11 المتواجدين في المحكمة.
كما حُكم على حياة بومدين زوجة كوليبالي، غيابيا، بالسجن 30 عاما بتهمة التمويل والشراكة في "العمل الإرهابي".
وحُكم على باقي المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 4 سنوات والمؤبد.
وشهدت باريس، في 7 جانفي 2015، هجوما استهدف "شارلي إيبدو"، أعقبه 3 هجمات أخرى في الأيام الثلاثة التالية، طالت متجرا يهوديا، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا، بينهم 3 من المنفذين.
"الأناضول"
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